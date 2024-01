Javier Aguirre opina sobre la Supercopa: "Por lo menos hay dinero"

La Supercopa 2024 terminó el pasado domingo cuando, en Arabia Saudita, el Real Madrid se coronó campeón luego de golear al Barcelona en la casa del Al-Nassr, equipo donde milita Cristiano Ronaldo, recordando que el Osasuna fue parte de este certamen.

Ante la situación de los equipos que tuvieron que viajar al país árabe, el entrenador mexicano del Mallorca, Javier Aguirre, dedicó unas palabras al nuevo formato de la Supercopa asegurando que, por lo menos, ahora se les paga a los equipos que disputan este trofeo de principio de año.

"La Supercopa ahora es espectáculo, pero también negocio. Cuando yo llegué (temporada 2002-2003) se jugaba a partido de ida y vuelta antes de iniciar la Liga. Era, no diría aburrida, pero no significaba una gran entrada de dinero para los clubes", comentó el exentrenador del Atlético de Madrid y del Osasuna.

Asi mismo Javier Aguirre comentó que no está de acuerdo con ciertas cosas que, por dinero, está haciendo LaLiga, entre ellas, la cuestión de las cámaras y los microfonos en la intimidad de los vestidores.

"Todo apunta a que la Supercopa es una industria del futbol, pero también es dinero. Ahora vienen y te colocan cámaras en el vestuario o te graban mientras bebes agua en el banquillo. A mí eso no me gusta. Son los tiempos. Donde esté el dinero, todos contentos, quizás no tanto los aficionados, pero es un círculo que se va formando para el crecimiento del futbol español", finalizó.

