Carlo Ancelotti llegó a 11 títulos con Real Madrid este domingo tras coronarse en la Supercopa de España. El italiano se confirmó como uno de los directores técnicos más ganadores en el futbol mundial, y el segundo en la historia de los Merengues, al igualar a Zinedine Zidane.

"El techo es disfrutar, aprovechar este momento, estar enfocado en lo que viene, seguir trabajando porque me gusta el ambiente y en donde lo hago", declaró 'Carletto' después de la victoria ante Barcelona en Arabia Saudita. El estratega destacó que estos logros no serían posibles de no contar con un gran cuerpo técnico y buenos futbolistas.

"Demuestran mucha seriedad, profesionalidad y cariño. Este club me apoya y da cariño… estoy en una nube, teniendo en cuenta que de la nube se puede bajar. Nunca lo olvido”, añadió el estratega italiano, quien pese al título no dejó de ser autocrítico con el accionar de su equipo.

Ancelotti consideró que el resultado fue rotundo, pero que estuvo lejos de ser un juego sencillo. "Hasta el 4-1 el partido estaba abierto, donde nosotros utilizábamos más la contra. Nos ha costado recuperar el balón. Si pensamos que ha sido un partido fácil para nosotros, nos equivocamos”.

De igual forma, destacó el trabajo que hacen jugadores como Vinicius Jr., Jude Bellingham y Rodrygo, que le dan mucha movilidad al ataque. "No tenemos posición fija, esto no permite al rival descifrar la marca. Vinícius se mueve, Bellingham se mueve, Rodrygo también, los tres con ayuda de los laterales crean mucho peligro. Es la movilidad que crea problema arriba”.

