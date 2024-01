Premios FIFA The Best: ¿Cómo es el proceso de votación y quién elige a los ganadores?

El legado de Lionel Messi es incomparable y el impacto que ha tenido a lo largo de varios años en el futbol internacional probablemente no vuelva a verse en muchos años. Sin embargo, el astro argentino ya no está en el mejor momento y su más reciente temporada, primera en la MLS, estuvo lejos de ser exitosa con Inter Miami.

Con el equipo de Gerardo 'Tata' Martino, Messi solo ganó la Leagues Cup, mientras que perdió la final de la U.S. Cup ante FC Cincinnati y en liga quedó en la antepenúltima posición de la clasificación. Por ello sorprendió que fuera nombrado como el mejor jugador del año en los Premios The Best.

Kylian Mbappé y Erling Haaland, con PSG y Manchester City, respectivamente, llegaron a la gala como los preferidos para llevarse el premio que se entregó al argentino. Esto generó una nueva polémica, sobre todo en el caso del noruego que en 2023 finalmente ganó la Champions League.

¿Cómo es el proceso de votación para elegir a los ganadores en los Premios The Best?

Mientras que en el Balón de Oro quienes deisgnan a los y las galardonadas es la prensa internacional, en los reconocimientos que otorga la FIFA son diferentes sectores involucrados los que votan, además que se entregan a lo mejor del año natural y no a lo mejor de una temporada.

La votación se divide en cuatro categorías: aficionados, entrenadores de selecciones nacionales, capitanes de selecciones nacionales y 300 miembros de los medios de comunicación de países miembros de la FIFA. Cada categoría tienen un 25 por ciento de los votos.

Los nominados son seleccionados por la FIFA "en colaboración con las partes interesadas de futbol" y con un panel de expertos para designar a los 10 nominados y nominadas, desde que se instauró la rama femenil. Tras ello comienza la votación para designar a los finalistas y ganadores.

En el caso de los aficionados, la votación es por medio del sitio de internet FIFA.com, y en esta ocasión el perdiodo de votación fue del 14 de septiembre de 2023 al 6 de octubre. En tanto que entrenadores, entrenadoras, capitanes y capitanas emiten sus votos por la aplicación del organismo, un formulario en internet, o papel; las tres formas están monitoreadas por observadores, según la FIFA.

¿Cómo se designa a los ganadores?

Según el reglamento de la FIFA, cada votante elige, en orden decreciente, a tres jugadores, tres entrenadores y tres guardametas de cada rama para el premio. Los elegidos reciben cinco, tres o un punto, dependiendo del puesto que se les otorgó. El premio se entrega al jugador, jugadora, entrenador y entrenadora que más puntos haya logrado.

En el caso de las votaciones de capitanes, seleccionadores y representantes de los medios de comunicación, se hacen públicas sus elecciones.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¡EN UNA NUBE! CARLO ANCELOTTI DISFRUTA DEL MOMENTO TRAS GANAR UN TÍTULO MÁS CON REAL MADRID