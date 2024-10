Jared Borgetti confiesa que su club en Arabia le impidió salir por demandar al equipo

El balompié árabe se ha convertido en un destino atractivo para los futbolistas que buscan continuar sus carreras, pero no siempre fue así.

Hace años, jugadores como Jared Borgetti abrieron camino en ese territorio. El exfutbolista mexicano, tras su paso por el Bolton en Inglaterra, firmó con el Al-Ittihad, donde su estancia fue breve, disputando solo 15 partidos. Sin embargo, lo que más marcó su experiencia fue una complicada situación legal y migratoria que vivió en el país.

En una reciente entrevista para el podcast “El RePortero”, Borgetti relató cómo, tras su llegada, le retuvieron el pasaporte, algo que le impidió salir de Arabia Saudita cuando decidió dejar el club.

“En ese entonces, firmabas unos documentos en los que debías respetar las normas de la cultura y religión. Alguien de Arabia Saudita se hacía responsable de ti; entregabas tu pasaporte y te daban otra identificación”, explicó Borgetti.

Al manifestar su deseo de abandonar el equipo, Borgetti no recibió el permiso necesario para recuperar su pasaporte, a pesar de haber presentado una demanda contra el club.

“Cuando quieres salir, puedes comprar tu boleto de avión, pero no puedes porque ellos tienen tu pasaporte. Revisan tu permiso y te niegan la salida. Yo enfrenté eso. Demandé al equipo, me aseguraron que iban a cumplir, pero el depósito no aparecía ni tampoco mi permiso”, detalló en conversación con Yosgart Gutiérrez.

