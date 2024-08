Jared Borgetti sobre Rafael Márquez como DT del Tri en 2030: 'Los resultados mandan'

Jared Borgetti ofreció su visión sobre la llegada de Javier Aguirre y Rafael Márquez a la dirección técnica de la Selección Mexicana. Borgetti destacó la vasta experiencia de Aguirre y subrayó la potencial de Márquez como futuro estratega del equipo nacional.

“Tiene una gran experiencia, obviamente algo tiene que haber aprendiendo. En el caso de Rafa es un técnico joven tiene poco que se retiró, tiene poco tiempo de entrenador y Rafa le deberá aprender lo que los años le han dado como técnico a Javier y que en unos años se pueda quedar al frente de la selección, aunque sabemos que al final del día los resultados mantienen.”, dijo en plática con RÉCORD

Por su parte, también hizo hincapié en la llegada del Vasco Aguirre, el exjugador enfatizó que el estratega mexicano siempre llega para rescatar el barco del Tri por malos resultados.

“Desafortunadamente las ocasiones en que ha llegado Javier han sido ocasiones para sacar del problema a la Selección. Que obviamente no es lo mejor, lo mejor es llegar cuando existe la necesidad de un proyecto de visualizar que es lo quieres en cierto tiempo”, mencionó.

“Y hoy no es la excepción llega en un momento complicado a la selección hoy no buscando un boleto para el mundial porque ya se tiene pero si en una situación que no te deja tranquilo saber que viene y que hay que darle tiempo para ver el trabajo y funcionamiento”, continuó.

Además dijo que Javier tendrá buen tiempo para trabajar con los seleccionados y una parte importante de este nuevo proceso es que el Mundial no está a la vuelta de la esquina y por ende tendrá un buen tiempo para reforzar y motivar al equipo para la próxima justa mundialista

