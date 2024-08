Germán Berterame apunta a ser la sorpresa en Selección Mexicana con 'Vasco' Aguirre

La próxima semana Javier 'Vasco' Aguirre dará su primera convocatoria en esta nueva etapa al frente de la Selección Mexicana y Germán Berterame se perfila para ser la gran novedad.

De acuerdo a información de Gibran Araige, el delantero de Rayados de Monterrey es del agrado del estratega, luego de que ambos coincidieron en el equipo regio hace pocos años. El ariete ya tiene la nacionalidad mexicana, por lo que es elegible para jugar con el Tri.

Desde el proceso de Jaime Lozano se había manejado la posibilidad de un llamado a Berterame y los rumores aumentaron cuando obtuvo la naturalización. Con el cambio de estratega, se volvió a manejar la posibilidad de que el atacante de Rayados fuera tomado en cuenta para la Selección.

Berterame disputó partidos con la Selección de Argentina pero en el Sudamericano Sub-17 y en la Copa Mundial Sub-17 en 2015, torneo en el cual enfrentó a México. Sin embargo, ya en la categoría mayor tendrá oportunidad de jugar con el Tricolor.

Berterame ha expresado su deseo de jugar con la Selección Mexicana

En julio de este año, en una entrevista con TUDN, Berterame compartió que su compañero Héctor Moreno le ha transmitido la experiencia única de jugar un Mundial. "Obviamente, creo que, como todo jugador, siempre quiere jugar un Mundial, siempre quiere vivir la experiencia de lo que es un Mundial".

"Obviamente, cuando ya estaba casi cerrándose la carta, le pregunté a Héctor (Moreno), ¿cómo viviste los Mundiales que jugaste? ¿cómo es la experiencia? Y la verdad que siempre me dio el pulgar para arriba, me decía que era, la verdad, muy lindo, si tienes la oportunidad, disfrútalo mucho porque el ambiente que genera el Mundial, lo vas a disfrutar muchísimo", declaró el delantero.

Respecto a la eliminación de la Selección Mexicana en la Copa América 2024 y los cambios en el cuerpo técnico, Berterame comentó sobre la posibilidad de contribuir con goles al equipo. Reconoció que ha atravesado períodos sin marcar, pero destacó su perseverancia y confianza en recuperar su ritmo goleador pronto. "Es futbol, cuando toca, toca y cuando no toca es donde más tienes que insistir, donde más tienes que estar para cuando te toque mantener esa línea".

"A mí me ha pasado también acá, he tenido varias rachas que no he podido entrar, pero yo nunca dejé de insistir, de intentar y cuando menos te lo esperes va a caer, cuando menos se lo esperen va a caer", finalizó.

