Jared Borgetti no ve a Chicharito en la Selección Mexicana: "No está bien futbolísticamente"

Javier Aguirre se encuentra en plena preparación para su primera convocatoria en su nuevo ciclo al frente de la Selección Mexicana, que incluirá los amistosos de septiembre contra Nueva Zelanda y Canadá. Entre los nombres que han generado mayor expectación está el de Javier Hernández, ya que Aguirre no ha cerrado la puerta a su regreso al Tri.

Sin embargo, en una reciente conversación que RÉCORD tuvo con Jared Borgetti, histórico delantero mexicano, ofreció una visión crítica sobre la posible inclusión de Chicharito. Borgetti señaló que, si él fuera el técnico de la selección, no convocaría a Hernández debido a su forma actual.

“En este momento no, porque creo que no está bien futbolísticamente, a la Selección deben ir los que están bien futbolísticamente, no los que tengan un nombre, eso lo debemos de entender bien, no juega el nombre, juega el momento, el jugador que realmente te va a dar la diferencia y en la Selección están los mejores, entonces no está el que a ti te guste, no está el que a mí me cae bien, o el que la gente quiere, está quien le va a ayudar a la selección, a estar mejor y hoy creo que Javier no está por encima de ninguno de los jugadores que están en su posición”, mencionó.

Borgetti reconoció la gran trayectoria de Hernández, que incluye exitosos pasos por equipos como Chivas, Manchester United, Real Madrid y Bayer Leverkusen. No obstante, destacó que los últimos años de Chicharito han estado marcados por las lesiones y una falta de regularidad, lo cual ha afectado su rendimiento.

“No tiene nada que demostrar, ya lo hecho está”, comentó Borgetti, subrayando que, a pesar de su experiencia y logros, Hernández no está en su mejor momento para aportar a la selección en este ciclo.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¿Quiénes han sido los jugadores más veteranos convocados por Javier Aguirre?