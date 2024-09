Javier Aguirre confirma fichaje de César Montes al futbol ruso

Javier Aguirre, técnico de la Selección Mexicana, confirmó que César Montes dejará el Almería para jugar en el futbol ruso con el Lokomotiv de Moscú.

En conferencia de prensa, 'El Vasco' explicó que habló con el defensor y le dio permiso de abandonar la concentración del Tri tras el partido de este sábado ante Nueva Zelanda para viajar y cerrar su traspaso.

"Estamos ahí manejando los tiempos del examen médico, de la visa y tal. En Rusia cierran el mercado estos días, entonces yo le he autorizado, él me lo ha pedido a mí, quiere estar cien por cien con la selección, pero después de este primer partido le he autorizado a que abandone la concentración para cerrar con el equipo ruso y continúe su carrera en el Viejo Continente"

"No ha tenido mucha actividad en su equipo español y hay una oportunidad grande e importante de ir al futbol ruso. Él quiere continuar en Europa, quiere seguir jugando, tiene un compromiso importante con nosotros en la selección", explicó.

Además, Aguirre apoyó la decisión del 'Cachorro' de ir a Rusia, pues dijo que es un "defensor" de los jugadores mexicano que buscan salir de su zona de confort.

"Soy un defensor de los jugadores mexicanos que quieren salir de su zona de confort porque quieren pelear en Europa un sitio, quieren trascender. César está en esa tesitura", agregó.

Este movimiento regresaría a Montes a la máxima categoría del balompié, recordando que Almería descendió la campaña anterior.

En total, el defensor tricolor disputó 23 partidos con el cuadro indálico y 22 con el Espanyol en lo que fue su travesía por España.

Si se concreta el traspaso, el 'Cachorro' se uniría a Luis Chávez (Dinamo Moscú) como los representantes aztecas en territorio ruso.

TAMBIÉN PODRÍA INTERESARTE: Así fue el emotivo homenaje que recibió Luis Suárez en su último partido con Uruguay