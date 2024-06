Javier Aguirre revela detalles sobre su salida del Mallorca: 'Me lo hubieran dicho a la cara'

Después de varias semanas tras su destitución como director técnico del Mallorca, el mexicano Javier Aguirre ha expresado su descontento con las condiciones y términos de su salida del club español.

Aguirre, quien logró mantener al equipo en la Primera División y llevarlo a la final de la Copa del Rey, en la que fueron derrotados por el Athletic Club, no fue considerado para continuar una temporada más.

En una entrevista para Caliente TV, Aguirre habló abiertamente sobre los aspectos que no le gustaron de su desvinculación y la decisión del club de no renovarle el contrato. Según el entrenador, el Mallorca ya estaba considerando otros candidatos para reemplazarlo incluso antes de la final de la Copa del Rey.

“Yo puedo entender, fueron casi noventa partidos de liga y puedes entender que la gente se agota del discurso, se cansa del estilo de juego de Javier y queremos otro… no hay bronca, en el futbol la forma es fondo”, declaró Aguirre.

El entrenador también expresó su frustración por cómo se manejó la situación: “En el futbol te vas quedando medio ‘obsoletón’, eres útil para ciertas cosas, pero para otras… A mí lo que me hubiera gustado es que me lo hubieran dicho a la cara… Empezó en el periódico un mes antes a salir nombres de futuros entrenadores del Mallorca… Eso no está bien”.

