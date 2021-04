Jorge Valdano sobre la Superliga: 'No salen las cuentas, su base es poco sólida'

El exfutbolista Jorge Valdano emitió su opinión sobre la fallida Superliga europea en una transmisión del programa 'El Transitor' de 'Onda Cero', apeló a que el proyecto era bueno pero su base no era suficiente para llevarlo acabo cuando uno a uno los clubes se comenzaron a retirar después de las amenzas de la FIFA, UEFA y la mala crítica recibida por parte de la afición, futbolistas, y técnicos.

"A los jugadores no les afecta lo que sucede en los despachos. Fui testigo en tiempo real del desprendimiento de los equipos, no me sorprendió mucho. Esto tiene una tradición detrás que hay que tener en cuenta, era un súper proyecto con una base muy poco sólida, por lo que estaba destinado a caerse", comentó el argentino.

Valdano también habló sobre la diferencia de los hinchas ingleses y españoles, resaltando las acciones que tomaron los primeros, mostrando descontento, dando pie a protestas afuera de los estadios tras darse a conocer dicho torneo.

"Estaba claro que el documento que firmaron tenía muy poco valor legal. Esta guerra la ha ganado el aficionado de Inglaterra porque aquí en España nadie ha movido un dedo. No se puede hacer una revolución en un producto tan popular como el futbol sin conocer el producto y sin conocer el cliente a fondo", mencionó.

Expresó que este intento de liga sirve para poder hacer un planteamiento sobre el porvenir del futbol a tráves de conocer al público que lo consume y replantear una estrategia que atraiga a las nuevas generaciones, obligando a las organizaciones a llegar a un acuerdo para crear un producto nuevo.

"Un chico de doce años ahora no aguanta un cero a cero más de doce minutos. Este proyecto ha fallado pero deja encima de la mesa que se necesita un cambio. Las grandes organizaciones deben sentarse con los clubes para llegar a algún tipo de consenso", afirmó.

El argentino también resaltó la mala planeación en cuestión de números sobre la Superliga y cómo la afición se sintió traicionada, atiborrando a los seguidores de desconfianza.

"No se puede salir en 'El Chiringuito' y explicar las líneas generales de la ley. Presentarte como el salvador del futbol sin haber explicado exhaustivamente lo que quieres hacer a través de gente creíble y que sea capaz de tener un nivel de credibilidad para que proyecto salga adelante. Se subestimó demasiado al futbol mismo, que es muy poderoso. Tiene 4 mil millones de aficionados a los que conviene tener contentos. Agnelli era el representante de 200 equipos y los traiciona ... no fue algo muy decente. Algunos directivos han perdido credibilidad".

Tras esta inestabilidad estratégica y económica, recalcó que el futbol en algún momento se topará con un límite que destapará lo insostenible que es.

"A la gente no le sale las cuentas. Hice una entrevista a Piqué, que maneja información exhaustiva, no le salían las cuentas tal y como habían planteado los 12 de la Superliga. No sé cuánto había de dinero real o de crédito o si había información sesgada. Lo cierto es que el megaproyecto se derrumbó. Algún día el futbol encontrará el límite", dijo el ahora comentarista.

