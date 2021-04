Florentino Pérez: 'La Superliga sigue existiendo pero el proyecto está en stand by'

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, mencionó que el proyecto de la Superliga Europea no ha sido descartado y que la propuesta simplemente está en espera.

"No me he sentido solo, no me han dejado solo, no es verdad. La Juventus no se ha ido, hoy he hablado tres veces con Agnelli, ni el Milan tampoco. La Superliga sigue existiendo, pero el proyecto está en 'stand by'.

"El dinero lo tenemos, sería un pecado que no aprovechemos este formato. El nuevo formato de la Champions, que entra en 2024, no lo entiendo. Y a saber dónde estaremos en 2024", comentó Florentino para la cadena SER.

El presidente del Real Madrid también mencionó que se sentía "triste y decepcionado" por lo que sucedió en las últimas horas con la Superliga y los ataques que recibió.

"Estoy un poco triste y decepcionado porque llevamos tres años trabajando en este proyecto que consiste en ver qué hacer para mejorar la situación económica del futbol. El formato de ahora en la Champions está obsoleto, viejo, que sólo tiene interés a partir de cuartos", comentó Pérez.

"Nunca he visto una agresividad más grande del presidente de la UEFA y de algunos clubes españoles. Parecía orquestado. Llevo 20 años en esto del futbol y no he visto esta agresividad en la vida", dijo Florentino.