Presidente de LaLiga: 'La Superliga está muerta'

Tras el anuncio de la puesta en marcha de una Superliga impulsada por 12 de los clubes más potentes de Europa, el presidente de LaLiga, Javier Tebas dio su postura sobre dicho proyecto junto a los directivos del Villarreal, Real Betis, Levante, Sevilla y Valencia.

"Una Superliga sin equipos ingleses, alemanes y franceses está muerta de antemano. Si tan bueno fuera ese proyecto no lo habrían hecho a escondidas y de forma clandestina", declaró.

"Los doce equipos que formaron la Superliga dos días antes habían votado a favor de la reforma de la Champions League. Todo lo han hecho a escondidas, ocultando. Y este no es el camino. Hay que hablar y reformar, pero la Superliga tal y como está concebida está muerta. Sean realistas", agregó Tebas en el análisis virtual de la situación del futbol europeo.

Asimismo, el presidente de LaLiga aseguró que la creación de la Superliga de Europa fue algo que se realizó de manera clandestina. Sin embargo, aseguró que ya no habrá más amenazas por parte de este torneo luego de las reacciones que tuvieron algunos de los equipos involucrados.

"La amenaza ya no va a existir porque hemos visto cuál es la respuesta. La respuesta de los aficionados ha sido tremenda. Gastó mucho tiempo y hemos terminado con ella. No nos viene a salvar de la ruina, salimos dañadas hay que competir entre todos", declaró.

Finalmente, Tebas comentó que hace meses no tiene contacto con Florentino Pérez, el presidente del Real Madrid; sin embargo, descartó que el mandamás merengue haya firmado el convenio inicial para llevar a cabo la Superliga Europea con el fin de recuperar los ingresos que se perdieron a causa de la pandemia por el Covid-19.

"Lo que no se puede hacer es un tema aislado. Somos conscientes de que entre más ingresos tengan los clubes más han perdido. Lo que no se puede hacer es que el presidente (Pérez) diga que se han estado perdiendo ingresos desde hace años. Ese dato es falso, si se va al año Covid puede ser verdad. La Superliga no era sólo para el año Covid, sino para siempre", concluyó.

