José Luis Mendilibar no cambiará el estilo del juego del Sevilla para enfrentar al Manchester City

Enfrentar al todopoderoso Manchester City por la Supercopa de Europa no intimida al Sevilla, pues el técnico José Luis Mendilibar sabe que deben ser fieles a su estilo para hacerle daño al equipo de Pep Guardiola.

"Estoy convencido de que vamos a ser atrevidos y valientes intentando hacer nuestro futbol y les vamos a complicar. Cambiar tu forma de jugar en tres días para jugar contra el mejor equipo de Europa sería trastocar mucho. La idea es tener una identidad como equipo y mantenerla, ser valientes para hacer lo que queremos hacer. Si cambiamos, no saldrá bien", puntualizó.

Y aunque mucho se habla de salidas en el cuadro hispalense a falta de dos semanas para que concluya el mercado, Mendilibar sabe que los jugadores responderán a la exigencia de disputar un título, sin importar lo que les depare el futuro inmediato.

"Los jugadores me transmiten la idea que tienen ellos. Para ellos lo más ilusionante es una Final, no el contrato que les pueda llegar. Quieren jugar. No sé que querrán después de mañana".

TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: ¡FINAL INÉDITA! INGLATERRA VENCE A AUSTRALIA Y SE JUGARA EL TÍTULO DEL MUNDIAL FEMENIL ANTE ESPAÑA