José Mourinho sobre su vida como DT: "Te cansas de tanto futbol"

El nuevo técnico de la Roma, José Mourinho, se encuentra escribiendo sobre la Eurocopa 2020 en el diario 'The Sun', al parecer aprovechado este espacio para desfogar lo agobiante que es su vida como entrenador.

"Para un entrenador la presión está en todas partes. Te conviertes en un animal solitario. No socializas, no caminas por la calle, no compras, no lees nada, no ves televisión, no pones la radio deportiva en el coche; te abruma el futbol fuera del trabajo", manifestó Mourinho.

Mourinho confesó no poder llevar a cabo su cotidianidad sin que las personas le hagan críticas u observaciones sobre su manera de llevar un equipo. Confirmó tener dos celulares, uno para el trabajo y el otro para la personas que no van a hablar de futbol con él.

"Vas a la gasolinera y alguien te dice 'juega con este o con el otro' y tú piensas 'déjame en paz'. Tienes dos teléfonos. Uno lo desconectas en estos momentos. El que mantienes encendido es sólo para tu familia y amigos, los que no van a hablar contigo de futbol; a veces te cansas de tanto futbol", condenó el entrenador.

