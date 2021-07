Herrera sobre Funes Mori: "Es un gran jugador, por algo lo llaman"

Miguel Herrera, entrenador de los Tigres UANL del futbol mexicano, aseguró este viernes que el delantero Rogelio Funes Mori, del Monterrey, tiene mucha calidad para aportarle a la selección mexicana que irá a la Copa Oro.

"Funes Mori es un gran jugador, por algo lo llaman; con la calidad que tiene se podía ganar una convocatoria y tanto es así que al final el técnico lo hizo", explicó en rueda de prensa el seleccionador de México en el Mundial de Brasil 2014.

Funes Mori, nacido en Argentina, pero recién naturalizado mexicano, fue la principal novedad del argentino Gerardo 'Tata' Martino, seleccionador de México, en la lista para la Copa Oro.

Herrera descartó que haya polémica por el hecho de que Martino opte por llamar a un naturalizado como Funes Mori antes que a un delantero nacido en México.

"Los últimos cinco técnicos que estuvimos en selecciones llamamos naturalizados, es un tema obsoleto. En el mundo solo dos selecciones no tienen naturalizados, que son Brasil y Argentina, todos los demás, Alemania, Francia, todos tienen. Me parece que hoy en día no es un tema escabroso", añadió.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: SELECCIÓN MEXICANA: FUNES MORI RECIBIÓ NOVATADA CON EL TRI AL 'RITMO DE BANDA'