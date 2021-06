Ferretti sobre convocatoria de Funes Mori al Tri: 'Yo no estoy de acuerdo'

Ricardo Ferretti lo dejó claro: él no está a favor de los jugadores naturalizados en la Selección Mexicana.

Y es que 'Tuca' fue cuestionado sobre qué le parece que Rogelio Funes Mori juegue en el Tricolor, y sin dudarlo, dijo que no está de acuerdo.

"Opiniones siempre van a haber, yo en lo personal no estoy de acuerdo y todos saben mi mentalidad, la selección de un país debe haber para gente nacida en ese país, yo no estoy de acuerdo.

"Hay muchos comentarios, pero sólo quien está dentro sabe la situación que pasa. Alguna razón debe haber para que él tome la decisión de llamar a Funes Mori y dejar al 'Chicharito' fuera, alguna razón tiene y hay que respetar", dijo a ESPN.

Incluso, el ahora entrenador del FC Juárez expresó que el técnico de cualquier selección nacional debe ser nacido en el mismo país. Además de que dijo que cuando a él le ofrecieron ser el entrenador del Tricolor le ofrecieron cuatro años y ni así aceptó.

"El entrenador de la Selección Nacional debe de ser un mexicano y los jugadores de la Selección Mexicana deben ser mexicanos. No tengo nada en contra de nadie, un entrenador extranjero en la selección habla de la inestabilidad de los de ese país. No hay en México entrenadores que tengan una regularidad.

"No me ofrecieron un año, me ofrecieron cuatro, pero no quise porque sigo pensando lo que acabo de decir", señaló.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: SELECCIÓN MEXICANA: HÉCTOR MORENO 'REFORZARÁ' AL TRI OLÍMPICO VS PANAMÁ