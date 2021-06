Tuca Ferretti: 'En tres años decidiré si sigo o me retiro'

Ricardo Ferretti sabe que no es eterno. A sus 67 años de edad, al Tuca ya le ronda por la cabeza la posibilidad del retiro. Es por ello que ya se trazó un tiempo prudente en el cual analizará a detalle si continúa o no en los banquillos, decisión que tomará justo cuando cumpla 70 años.

“Lo que sí te voy a decir es que el día que yo no haga mi trabajo al 100, al día siguiente ya no me presento, esto es lo que yo he pensado. Ahora, uno no es eterno, pero yo si pudiera poner un plazo, te diría que yo quisiera tal vez dirigir unos tres años más, creo, y después de tres años ahí voy a tomar una posibilidad de sentarme conmigo mismo para ver si vale la pena seguir o no.

“En tres años yo creo que voy a sentarme a analizar si sigo, si realmente en este tiempo lo hice al 100 por ciento, y si bajé yo creo que ahí sí pararía, pero yo creo que tres años es razonable para pensar si sigo o si no sigo”, reveló el flamante estratega de FC Juárez en charla exclusiva con RÉCORD.

Y es que Tuca no cambia. Sigue afrontando nuevos retos con disciplina y dedicación. El presente se llama Bravos y anhela dejar su huella como lo hizo en Pumas, Chivas y Tigres, equipos en los que cosechó sus siete títulos de Liga.

FC Juárez representa una oportunidad de recordar lo que es salvar a un equipo del descenso, asignatura que ya conoce y que aprobó con los de la UNAM y con los mismos Tigres.

“Sí viene a la mente de uno esos momentos con Pumas con 2006 y también me tocó con Tigres en el 2010 que estaba también en la misma situación. Esta es otra institución y tiene sus matices.

“Ahora es vivir en la frontera, gente distinta, una forma de vida distinta a lo que es la Ciudad de México y Monterrey. Lo que me gustó mucho para poder tomar esta responsabilidad es la parte social y deportiva de la directiva, me llamó mucho la atención el proyecto que tienen y por eso acepté el trabajo con gusto para que saquemos esta situación desagradable de estar en los últimos lugares y llevar a la institución a donde la directiva y toda la ciudad se merece”, puntualizó.

