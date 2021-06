Aguirre sobre Funes Mori: 'Yo no veo el porqué no tenga los mismos derechos que los mexicanos'

Javier Aguirre, técnico de Rayados, no opinó sobre la incorporación de Rogelio Funes Mori a la Selección Mexicana, pues argumentó que para él, el delantero argentino es como cualquier otro mexicano. Además de que cuando fue entrenador del Tri, convocó a dos naturalizados.

"Yo he sido o seré, juez y parte, del tema de los naturalizados, mi padre, mi madre se naturalizaron mexicanos, yo llevé a Guille Franco, Gabriel Caballero, tuvieron aquí a sus hijos; ¿qué puedo decir de Rogelio? Yo no veo el porqué no tenga los mismos derechos que cualquier mexicano", dijo.

Respecto a que el actual entrenador nacional, Gerardo Martino, no convoque a Javier Hernández a la Selección Mexicana por cuestiones de indisciplina, el ‘Vasco’ señaló que no puede hablar al respecto, pues desconoce los motivos.

"Es cierto que en este momento Javier está atravesando por un momento dulce en cuanto a goles, a eso que tienen los delanteros y coincide con la ausencia de Raúl, lesión de Pulido, llamado de Rogelio. Habría que saber exactamente lo que hay entre bambalinas, es difícil hablar sin información; a mí como entrenador me cuesta mucho el saber en qué momento se encuentra la relación del técnico con el jugador”, dijo.

