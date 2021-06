Tata Martino: 'Estoy convencido que vs Panamá, la afición se va a comportar'

Gerardo Martino confía en que los aficionados se comportarán durante el partido amistoso de México contra Panamá y que no se escuchará el grito homofóbico en el Nissan Stadium de Nashville, Tennessee.

“Yo estoy convencido de que mañana van a tener un buen comportamiento y que nos van a apoyar. Tengo la certeza de que eso va a suceder”, mencionó.

La FIFA multó a la Federación Mexicana de Futbol porque los seguidores insultaron a los porteros en algunos de los partidos de la Final Four de la Liga de Naciones.

México jugará a puerta cerrada los primeros dos partidos que tenga como local en el Octagonal Final de las Eliminatorias para la Copa del Mundo de Qatar 2022.

Gerardo Martino confía en que México jugará muy bien y obtendrá un resultado positivo ante Panamá, sin importar que la mayoría de los jugadores que dirigirá este miércoles llevan varios meses trabajando con Jaime Lozano.

El 'Tata' cree que la Sub-23 no tiene la obligación de ganar la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, en donde competirán potencias como Brasil, Francia y España; sin embargo, la Mayor sí tiene que ganar la Copa Oro debido a que solamente enfrentará a selecciones de la Concacaf.

“El beneficio, para las dos partes, fundamentalmente pasa por el número de entrenamientos que tuvimos y por el tiempo que pasamos juntos”, explicó.

“Hemos trabajado en forma conjunta en los últimos 10 días, eso es una ventaja. El 60 por ciento de los futbolistas, hasta una semana, los tenía conmigo. Yo no dividiría. No los desconozco, en algún momento los he dirigido en otras competiciones, son muy pocos los que no han estado en mi proceso. Yo no encentro ninguna diferencia”, finalizó.

