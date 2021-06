Yon de Luisa sobre erradicación de grito: 'No pensamos jugar a puerta cerrada'

En el marco del anuncio de la nueva sociedad entre la Selección Nacional Femenil y la Familia Frida Kahlo, Yon de Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Futbol, descartó que la Eliminatoria al Mundial Qatar 2022 se lleve a cabo a puerta cerrada para evitar las sanciones de la FIFA por el polémico grito homofóbico: "No, desde luego nunca pensaríamos en jugar la Eliminatoria a puerta cerrada".

"Estamos trabajando arduamente para los partidos tanto el de Nashville contra Panamá, como el de Los Ángeles contra Nigeria para tener un muy buen resultado en actos discriminatorios como lo tuvimos en Atlanta donde ni siquiera tuvimos la necesidad de llegar al paso número uno de los protocolos", destacó el directivo.

"En ese sentido el verano va a ser muy importante trabajar no solo con FIFA, sino también con Concacaf y entendamos que esa es una solución no solo de industria sino de sociedad en donde tenemos que entender que la discriminación no tiene cabida en el futbol", agregó.

Asimismo, confirmó que los partidos ante Panamá y Nigeria los dirigirá Gerardo Martino, a pesar de que se trate del representativo nacional de Tokio 2020.

"Sabíamos desde un inicio que el trabajo de la Selección en este verano iba a ser muy complicado porque sabiendo que la Olímpica ya es una Sub 24 y que tiene 3 refuerzos, obviamente que los jugadores de la olímpica ya son jugadores de la mayor y teníamos que formar 2 selecciones mayores, una que se va a competir en Copa Oro y otra a Juegos Olímpicos", afirmó

"En el caso especifico del partido del 30 el director técnico será el Tata y en el caso del partido contra Nigeria también", finalizó Yon de Luisa.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR:FEDERICO VILAR REVELÓ QUE LLEGÓ A MÉXICO GRACIAS A LA FINAL ENTRE CRUZ AZUL Y BOCA JUNIORS