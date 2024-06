Jugadores de Real Oviedo y FC Espanyol se sorprenden por falta de ascenso en México

Este fin de semana se vivirán los duelos de ida de las semifinales de ascenso de LALIGA HYPERMOTION, donde RCD Espanyol, Sporting Gijón, Real Oviedo y Éibar pelearán por el último boleto a la Primera División de España. En una conferencia de prensa donde un jugador de cada equipo se hizo presente, tuvimos la oportunidad de preguntarle a Santi Cazorla y Pere Milla cómo imaginan una segunda categoría sin ascenso, situación que, ante su sorpresa, se vive en México. Esto fue lo que nos respondieron.

“La verdad que es difícil imaginarse una liga donde no puedes tener un incentivo de subir a Primera División. Yo particularmente creo que es algo muy bonito, ¿no? El pelear cada año sabiendo que tienes un premio muy grande a final de temporada, como es pelear en una de las grandes ligas como es la española, con los mejores equipos, con las mejores aficiones también", declaró Santi Cazorla.

"Y bueno, es algo que particularmente me cuesta de entender, que en México no tengan esa posibilidad los equipos de Segunda subir a Primera. Supongo que serán ellos que lo tienen que valorar, pero a mí sí es verdad que en lo personal me costaría mucho jugar en Segunda sin tener el premio de subir a Primera, ¿no?”, mencionó el ex jugador de Arsenal, ahora en Real Oviedo.

Posteriormente, Pere Milla, jugador de los ‘periquitos’ de Espanyol, compartió su opinión de cómo se vive la Segunda categoría del futbol español, donde hasta la última jornada varios equipos siguen luchando por ascender, agregando que, desde su punto de vista, una Segunda División sin ascenso no tiene sentido.

“Sí, yo con la línea de Santi, ¿no? Creo que al final la Segunda División que es tan bonita porque puede haber 12, 13 equipos luchando por el play-off hasta la última jornada. Jugar en Segunda División sin tener el aliciente ese de ascender de categoría no tiene mucho sentido, la verdad”, agregó Milla.

