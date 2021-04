Jürgen Klopp: 'Le dije al árbitro que fue injusto, pero él no perdió el partido'

Real Madrid venció 3-1 al Liverpool en la Ida de los Cuartos de Final de la UEFA Champions League disputada en el Estadio Alfredo Di Stefano.

Y Jürgen Klopp, técnico del Liverpool, reclamó la actuación el árbitro alemán Felix Byrch durante el partido.

"No lo entiendo, era una falta clara. No ha estado bien y se lo he dicho. Le he dicho que era injusto y él no ha perdido el partido. Con un árbitro que hubiera estado bien habría sido suficiente", señaló Klopp en conferencia de prensa.

Sin embargo, el entrenador alemán también se mostró autocrítico y reveló que merecían la derrota ante los merengues.

"No hemos merecido ganar, no hemos jugado bien. Es lo que me preocupa. Hemos perdido muchos balones. Hemos tenido inercia buena al inicio, pero la hemos perdido rápido. Hemos pasado por situaciones inesperadas. El punto positivo es que marcamos un gol", sentenció Klopp.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CHAMPIONS LEAGUE: REAL MADRID GOLEÓ AL LIVERPOOL EN IDA DE CUARTOS DE FINAL