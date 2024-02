Jürgen Klopp totalmente en contra de la nueva tarjeta azul

Opiniones divididas hay en el mundo del futbol luego de que The Telegraph diera a conocer que la IFAB tiene en mente implementar la tarjeta azul al futbol profesional, la cual tendría como sanción el sacar del campo al jugador durante 10 minutos, lo que ha molestado a entrenadores top del mundo, como lo es Jürgen Klopp.

El aún entrenador del Liverpool mostró su descontento no solo ante está posible nueva regla, sino a todas las implementaciones que ha hecho la IFAB al futbol en los últimos años, pues desde el punto de vista de alemán, ninguna de estas ha ayudado al deporte.

"No me suena como una idea fantástica así de primeras (la tarjeta azul), pero la verdad es que no recuerdo la última vez que esta gente (la IFAB) tuvo una idea fantástica, si es que alguna vez han tenido alguna", declaró Klopp en conferencia de prensa.

A pesar de las molestias de Klopp, todo apunta a que esta controversial tarjeta azul no llegará pronto al futbol profesional, pues ya fue la propia FIFA la que aclaró que antes se tendrá que probar en categorías menores para saber si su implementación es apta en la máxima categoría.