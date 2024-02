Ausencia de Messi en amistoso de Inter Miami en Hong Kong generó reembolsos a la afición

La ausencia del legendario futbolista argentino Lionel Messi en el amistoso entre una selección de Hong Kong y el Inter Miami ha generado controversia y decepción entre los aficionados. Ante las críticas recibidas, el organizador del encuentro, Tatler Asia, ha anunciado la devolución del 50 por ciento del precio de las entradas como medida de compensación.

El partido de exhibición, que se esperaba fuera un espectáculo futbolístico emocionante, se vio empañado por la ausencia de La Pulga, quien no pudo participar debido a unas molestias físicas.

Esta situación provocó una reacción de descontento y enfado entre los asistentes, quienes esperaban ver en acción a una de las estrellas más destacadas del deporte.

Ante la ola de críticas, Tatler Asia emitió un comunicado anunciando la devolución del 50 por ciento del precio de las entradas como gesto de compensación hacia los espectadores decepcionados. Esta medida busca mitigar el malestar generado por la ausencia de Messi y demostrar el compromiso de la organización con la satisfacción de los aficionados.

El gobierno local también se pronunció al respecto, elogiando la decisión de Tatler Asia y destacando su enfoque responsable y proactivo ante la situación.

HASTA LOS MEDIOS LOS CRITICARON

El periódico estatal chino, Global Times, no tardó en expresar la "decepción e ira" que se ha propagado entre los seguidores chinos del futbolista. Se cuestiona la actitud de Messi durante su estancia en Hong Kong, describiéndola como "impasible" e "inexpresiva", mientras que en Japón, su comportamiento parecía ser completamente diferente, según el medio.

"Estoy enfadado no porque Messi no pudiera jugar, sino por la sensación de haber sido engañado. No hubo ni reembolso ni disculpas", comentó al diario un aficionado

