Kevin-Prince Boateng: 'Ningún hombre blanco me ha dicho que quiere apoyarme vs el racismo'

El racismo continúa siendo un tema complicado en a nivel mundial y Kevin-Prince Boateng aseguró que nunca ha recibido apoyo de parte de una persona blanca.

"Ningún hombre blanco me ha dicho jamás que quiere apoyarme en esta batalla. Algunos se abstienen por miedo, otros porque creen que es más ventajoso no exponerse en un asunto que no les concierne. Los blancos mandan: si alzaran la voz, nos escucharían más", mencionó para el medio italiano 'Corriere della Sera'.

El futbolista ghanés vivió unos de sus peores días cuando jugaba para el Milan en 2013, pues recibió abucheos y cánticos racistas en un partido ante Pro Patria.

"Esos hechos me causaron una herida dolorosa. Había hecho tantos sacrificios para jugar en uno de los equipos más fuertes del mundo. Pensé que había dejado atrás los días oscuros que viví cuando era niño. Basta, ya no podía aceptar tal comportamiento", agregó.

Pese a que la mayoría de equipos se han unido después de lo sucedido con George Floyd, el ahora jugador del AC Monza cree que la situación ha empeorado.

"Quizás incluso empeoró. Veamos lo que sucede en el mundo con el asesinato de George Floyd. Matan a personas frente a las cámaras, incluso por razones triviales. Por supuesto, nació el movimiento "Black Lives Matter" , pero se ha logrado muy poco para contrarrestar el fenómeno", explicó.

