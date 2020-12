Lionel Messi: 'Si iba a juicio contra Barcelona, yo tenía la razón'

Lionel Messi tuvo la posibilidad de irse a juicio en contra del Barcelona para forzar su salida del equipo, por lo que reveló que de haberse ido al tema legal, tenía las de ganar.

"No, al contrario. Yo sabía que si iba a juicio tenía la razón y me lo habían confirmado muchísimos abogados, no solo uno sino muchos abogados, pero yo no me quería ir de esa manera del Barcelona", mencionó entrevista con Jordi Évole de La Sexta.

De igual forma, el astro argentino aseguró que desde tiempo atrás le había dicho a Bartomeu que quería dejar el club, por lo que tuvo que mandar el burofax para formalizarlo.

"Sí, es una manera de formalizarlo y hacerlo oficial. Vos estás diciendo que te quieres ir pero no haces nada para hacerlo. Yo le venía diciendo todo el año, no todo el año pero sí los últimos seis meses mucha veces le dije al presidente que me iba, que ya me quería ir, que me ayude, que quería salir y él no, no, no. Era una forma de decir me quiero ir en serio. Es una forma de hacerlo oficial y que le llegue al club", contó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: MESSI SOBRE JUGAR EN LA MLS: 'ME GUSTARÍA VIVIR LA EXPERIENCIA, PERO NO POR AHORA'