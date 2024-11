Koundé asume culpa en empate del Barça ante Celta de Vigo: “Cometí un error muy grosero”

Barcelona volvió de la Fecha FIFA y cuando parecía que lo harían cosechando un nuevo triunfo aparecería Jules Koundé para provocar el primero de Celta de Vigo tras ventaja de 0-2 hasta pasando el minuto 80 de juego.

Al final los locales empatarían ‘in extremis’ ante los dirigidos por Hansi Flick para dejar a un villano con nombre de apellido.

Tras lo sucedido Jules Koundé habló al respecto y no dudo en reconocer que un error suyo echó a la borda todo el juego implementado por los Culés.

“No he hecho un buen partido desde el inicio, falta de concentración y, al final, lo pagas caro en una jugada sencilla. Nos hemos venido abajo y ellos arriba”, reconoció el francés.

“Íbamos 2-0 y ese fallo nos perjudica. Cometo un error muy grosero, que no puede volver a ocurrir. Siento mucha frustración y decepción, sobre todo conmigo. Es cierto que no hemos hecho un buen partido, no hemos controlado el juego, pero íbamos 2-0 arriba”, mencionó.

Koundé hizo énfasis en que era una victoria segura para los Blaugranas: “Seguro que sin mi error, ganamos. Cuando no haces las cosas bien o todo lo que tienes que hacer, te castiga, sea la vida o el futbol”.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¿SE ENCOMIENDA A LA VIRGEN? DEMICHELIS VISITA LA BASÍLICA DE GUADALUPE PREVIO A SU PRIMERA LIGUILLA