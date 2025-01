Kyle Walker se acerca al AC Milan tras pedir salir del Manchester City

El mercado de invierno se sigue moviendo y la cuenta regresiva para el final del mismo sigue su marcha, por lo que hay equipos que siguen reforzándose para lo que resta de temporada.

Uno de los equipos que se sigue reforzando es el AC Milan, cuadro que podría recibir en las próximas horas la incorporación de Kyle Walker, defensor inglés del Manchester City, en esta ventana.

🚨🔴⚫️ AC Milan are set to complete Kyle Walker deal with key round of talks taking place in next 24h.



Formula of the deal to be decided with Man City as loan with buy option has been discussed.



Walker has already said yes to AC Milan. pic.twitter.com/F7D1YhnExx

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 19, 2025