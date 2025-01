Manchester United llega a acuerdo con Betis para cesión de Antony

Cerca de 100 millones de euros echados a la basura. Al menos así parece que resultará para Manchester United el fichaje de Antony, quien ya prepara sus maletas para irse al futbol español, donde le espera Real Betis.

De acuerdo con Fabrizio Romano, los verdiblancos están por llegar a un acuerdo con los Red Devils para el préstamo del extremo brasileño de 24 años.

El jugador llegó como promesa a los Red Devils | INSTAGRAM @antony00

"Se están discutiendo los últimos detalles del acuerdo, el préstamo se traslada hasta junio sin cláusula de opción incluida actualmente", escribió la fuente mencionada.

Además, destacó que el jjugador está dispuesto al fichaje y que Manchester United cubrirá parte del salario. Según la prensa europea, el brasileño gana 12 millones de euros por temporada, por lo entre el club inglés y Betis pagarán seis millones de aquí al final de la campaña.

