Kylian Mbappé aseguró que "en cuestión de días" será oficial su nuevo club

Kylian Mbappé dijo finalmente adiós a París Saint Germain y se prepara para emprender una nueva aventura, en destino todavía por definir. Real Madrid es el club señalado como destino del delantero, que sin embargo mantiene el hermetismo y quiere esperar a que se haga el anuncio oficial para confirmar dónde jugará la próxima temporada.

En entrevista con CNN Sport, el delantero de la Selección de Francia reconoció que falta poco para que se sepa su futuro. "Es una cuestión de días. En los próximos días será oficial. Ahora solo quiero disfrutar, ser feliz" y añadió que se siente entusiasmado por tener la oportunidad de jugar fuera del futbol francés.

"Voy a dejar mi país por primera vez. Va a ser una experiencia increíble y estoy deseando estar en mi nuevo club. Quiero ganar trofeos... Cuando hablas de fútbol, se trata de ganar trofeos, de estar con nuevos compañeros de equipo", y por otra parte compartió que no se arrepiente de haberse quedado en PSG en 2022, cuando estuvo a punto de acceder a firmar con Real Madrid.

"Era algo más que quedarme en el PSG. Era el Mundial de Qatar. Fueron muchas cosas alrededor de estas cosas. Fue una gran decisión, difícil... pero no me arrepiento de nada. En una carrera tienes que tomar decisiones difíciles y es lo que hice, pero me convertí en el máximo goleador de todos los tiempos con el PSG. Sólo quiero recordar las mejores cosas... No fue una situación fácil y no deseo que nadie viva eso", añadió Mbappé.

El atacante ahora se concentra para encarar la Eurocopa 2024 con la Selección de Francia, pero tiene claro que, tanto con su país como a nivel de clubes, quiere dejar una huella. Tengo muchas cosas que aportar al futbol. He hecho muchas cosas, pero todavía soy joven y quiero hacer más. Quiero poner mi nombre en la historia del futbol. Sólo miro lo que tengo en el futuro y quiero mejorar realmente mi juego, ser mejor jugador cada año y ser el jugador que quiero ser".

