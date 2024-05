Hansi Flick da sus primeras palabras como DT del Barca: 'Podemos conseguir muchas cosas'

Luego de ser presentado como nuevo estratega del Barcelona, el alemán, Hansi Flick, habló en conferencia de prensa y señaló que se pueden obtener muchas cosas en el cuadro blaugrana.

"Me gustaría dar las gracias a todos los implicados. Es un gran honor y también un sueño firmar con el Barcelona, trabajar para este gran club. Tengo muchas ganas de empezar. Es un club increíble. Gané algunos títulos con el Bayern y me gustaría seguir ese camino con el Barcelona. Podemos conseguir muchas cosas juntos y eso es lo más importante", dijo.

Asimismo, el exentrenador del Bayern aseguró que su filosofía de juego encaja con el Barcelona, ya que también a él le gusta la presión de balón y el futbol ofensivo.

"Desde que he llegado he comprobado que todo el mundo quiere a este club y hacen todo lo posible por tener éxito. La filosofía que tiene encaja perfectamente con la mía: presión de balón y fútbol ofensivo. Son los aspectos que me gustan", comentó.

Para finalizar, Flick remató y afirmó que el club catalán tiene una de las mejores canteras a nivel mundial y que dentro del primer equipo hay una buena combina de jugadores.

"El Barcelona tiene una de las mejores canteras del mundo. En el primer equipo hay una buena mezcla de jugadores con experiencia y jóvenes con talento. Creo que debemos trabajar para que puedan mejorar. Este es nuestro trabajo junto con Deco y el presidente Laporta. Para mí es muy importante el trabajo en equipo", recalcó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¡OFICIAL! BAYERN MUNICH ANUNCIA A VINCENT KOMPANY COMO SU NUEVO ENTRENADOR