Kylian Mbappé está "atónito", pero tranquilo ante denuncia, señaló abogada

Kylian Mbappé está "atónito", pero tranquilo ante las denuncias por presunta violación en un hotel en el centro de Estocolmo, Suecia. Así lo aseguró la abogada del jugador Marie-Alix Canu-Bernard, quien en comparencia en el canal francés TF1 señaló que ya emprendieron acciones legales ante estas acusaciones.

“Estamos hablando de una denuncia, de una presentación de denuncia pero en este momento no sabemos contra quién. Una denuncia no establece la verdad, no prueba nada, y ni siquiera sé si la denuncia está dirigida a él", aseguró la legista, quien compartió cómo recibió el futbolista de Real Madrid la noticia.

"Nunca está solo y está atónito por todo este revuelo mediático, no entiende en absoluto de qué se le puede acusar, ni de cerca ni de lejos. Nunca está expuesto a encontrarse en una situación en la que exista un riesgo para él. Esto excluye por completo el hecho de que haya podido haber acciones reprobables por su parte. Es una certeza absoluta”, añadió.

Mbappé tranquilo a pesar de la acusación

Canu-Bernard puntualizó que a pesar de la sorpresa que significó enterarse de la denuncia, el seleccionado de Francia está en calma. "Absolutamente tranquilo, también fue a entrenar, porque sabe que no tiene absolutamente nada que reprocharse”, y finalmente adelantó que emprenderán acciones legales por "denuncia calumniosa".

Por otra parte, la Fiscalía sueca ya hizo público un comunicado sobre la denuncia recibida. "El fiscal puede confirmar que la policía ha recibido una denuncia de violación. Según el informe, el incidente tuvo lugar el 10 de octubre de 2024 en un hotel del centro de Estocolmo".

"La investigación preliminar está dirigida por la fiscal superior Marina Chirakova. El fiscal no está disponible para los medios de comunicación y no puede proporcionar más información en este momento. Cuando se disponga de más información, se enviará un nuevo comunicado de prensa", se lee en el texto, que de momento no confirmó que se trate de Mbappé el acusado.

Mientras que Petra Eklund, abogada de la denunciante, se negó a hacer declaraciones oficiales para no interferir con el desarrollo del caso. "No puedo decirles nada porque hay una investigación policial en curso. Y esta investigación es estrictamente confidencial".

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: THOMAS TUCHEL LLEGÓ A UN ACUERDO PARA DIRIGIR A LA SELECCIÓN DE INGLATERRA