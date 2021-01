Kylian Mbappé: 'Si firmo con el PSG es para estar muchos años'

Después de que Kylian Mbappé marcara dos goles en la victoria del París Saint-Germain ante el Montpellier, el delantero francés habló con los medios franceses sobre su futuro inmediato.

El atacante Campeón del Mundo en 2018 con Francia, aseveró que a pesar de los ofertas que tiene, no descarte renovar con el club parisino.

"Estamos discutiendo con el club. Estoy en un periodo de reflexión para pensar dónde quiero estar. Si renuevo será para estar muchos años", aseguró Mbappé.

"Estoy muy feliz aquí, siempre he sido muy feliz aquí. La afición, el club, siempre me han ayudado. Por eso ya, siempre estaré agradecido al club. Pero quiero pensar en lo que quiero hacer en los próximo años, dónode quiero estar", agregó Mbappé.

El atacante, además refirió que cual quiera que sea su decisión final, deberá tomarla pronto, pues el contrato con los paisions culimina en 2022.

"Sí, pronto habrá que tomar una decisión, pero estoy en el proceso de pensar. Si tuviera la respuesta hoy, la habría dicho hoy. Pero no es un deseo de ahorrar tiempo, es realmente un reflejo. No quiero firmar un contrato y decir un año después que quiero irme porque no quería firmar el contrato. No. Si firmo, es quedarse y eso merece una refelxión", sentenció.

