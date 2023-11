Lionel Messi acepta que su retiro del futbol está cerca

Lionel Messi acepta que vive sus últimos años como futbolista profesional y los está aprovechando al máximo, pues sabe que cuando llegue el momento del retiro de las canchas, extrañará mucho al futbol ya que no hay nada que lo llene tanto como patear un balón.

El delantero argentino de 36 años afirmó eso en su documental 'Messi meets America', que produjo la plataforma de streaming Apple TV+ a propósito de su llegada al Inter Miami de la MLS estadounidense en el verano pasado.

"Tengo la suerte de hacer algo que me apasiona, que me encanta y que intento disfrutarlo en la cancha. Sé que son mis últimos años y cuando no tenga esto lo voy a extrañar muchísimo porque por más cosa que encuentre para hacer nada va a ser parecido a esto que lo hice toda mi vida", declaró.

Más allá de si es o no el mejor futbolista de la historia, ‘La Pulga’ ha disfrutado en especial estos últimos años de su carrera, en donde por fin logró ganar títulos con la Selección de Argentina, que era su deuda pendiente.

"No pienso si soy el mejor de la historia o no. Soy un agradecido de la carrera que tuve, de los momentos que me tocó vivir en estos últimos años con la Copa América y sobretodo el Mundial porque cerró muchas cosas después de haberla peleado mucho tiempo. Es muy especial todo", comentó en otra entrevista que dio a ESPN.

YA NO HABRÁ MÁS BALONES DE ORO

Esta despedida anticipada de las canchas también significa para Lionel Messi que el Balón de Oro que recién hace unos días ganó, fue el octavo y último en su trayectoria, según sus propias palabras.

"Si bien antes decía que nunca fue una prioridad para mí ganar un Balón de Oro, mucho menos ahora después de haber conseguido todo en mi carrera y estar en otro momento de mi vida. Creo que este va a ser mi último Balón de Oro y estoy feliz de haber conseguido todo lo que conseguí y ser el jugador que tenga ocho Balones de Oro", declaró para para los diarios L'Equipe y France Football.