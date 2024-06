Lobotka se 'ofrece' para jugar en Barcelona: 'Me gustaría ir allí'

Barcelona continúa explorando opciones para reforzar su centro del campo, con Amadou Onana, del Everton y Mikel Merino, de la Real Sociedad, entre las prioridades. En este contexto, Stanislav Lobotka, mediocampista del Nápoles y de la selección eslovaca, expresó abiertamente su deseo de jugar en el equipo culé.

"Me gustaría jugar en un club de primer nivel, pero ahora estoy en Nápoles, tengo contrato, tengo una 'familia italiana' allí. Si tuviera una oferta de un club importante la aceptaría, pero no sería problema quedarme. ¿El Barcelona? Los seguí cuando era niño, con Deco y Ronaldinho. Si llegara una oferta me gustaría ir allí", señaló Lobotka antes del partido de Octavos de Final de la Euro 2024 contra Inglaterra, a La Gazzetta dello Sport.

A pesar de tener contrato con el Nápoles hasta 2027, con opción a una temporada más, el agente de Lobotka, Branislav Jarusek, afirmó que existía un acuerdo con el Barcelona para su fichaje este verano. No obstante, la salida de Xavi Hernández y la llegada de Hansi Flick alteraron la situación y suspendieron las negociaciones.

"Acordamos términos con el Barcelona, pero hubo un cambio de entrenador. La situación no está clara y el Barcelona tiene algunos problemas económicos. Nos dejó atónitos. Todavía no se trata de un callejón sin salida, la situación está evolucionando. Todo el mundo sabe lo que es un jugador como Lobotka. Lo saben en Barcelona, Madrid e Inglaterra", declaró Jarusek sobre las conversaciones para fichar a Lobotka.

El interés del Barcelona por Lobotka se remonta a su etapa en el Celta. La reciente declaración del jugador podría reactivar las negociaciones, aunque, de lo contrario, Lobotka podría permanecer en Nápoles.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: KATTY MARTÍNEZ UTILIZARÁ EL DORSAL '26', MÍTICO NÚMERO PARA LA AFICIÓN DE MONTERREY