Katty Martínez utilizará el dorsal '26', mítico número para la afición de Monterrey

La delantera mexicana Katty Martínez, nueva jugadora de Rayadas, portará en el equipo de sus amores un mítico dorsal que en varonil se encuentra retirado desde hace algunos años. El número 26 ha sido elegido para su camiseta en esta nueva etapa de su carrera con el equipo regiomontano.

Este dorsal tiene un significado bastante especial, ya que en la rama varonil del club está retirado en honor a la máxima leyenda de los Rayados de Monterrey, Humberto "Chupete" Suazo. Sin embargo, para el equipo femenil este dorsal estaba disponible y ha sido seleccionado por la afición para ser portado por Martínez.

La elección del número 26 no fue al azar, de hecho, fue una dinámica que integró a la afición de Rayadas, quienes tuvieron la oportunidad de votar a través de las redes sociales de la jugadora para decidir qué dorsal usaría.

La mayoría de los seguidores del club votaron por el #26 tanto en Instagram como en X, por lo que Martínez, conocida por su talento y capacidad goleadora, llevará ahora en su espalda el número que durante muchos años le brindó alegrías y títulos a los Rayados.

"Solo quería pasar para agradecer todas las muestras de cariño. No me esperaba tanto amor y tanto cariño y por eso quiero hacerlos parte de este proceso que hoy comienzo. Me ilusiona mucho que ustedes sean los que decidan mi nuevo dorsal siento que es una manera muy bonita de llevarlos conmigo durante cada partido", mencionó en sus redes para anunciar la dinámica.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: FEDERACIÓN ITALIANA CONFIRMA QUE LUCIANO SPALLETTI SE MANTENDRÁ COMO SU DT