Lothar Matthäus: 'Lewandowski es el mejor futbolista del mundo'

Lottar Matthäus, histórico exjugador del Bayern Munich, señaló que Lionel Messi se enfrentará a su sucesor como mejor jugador del mundo, se trata de Robert Lewandowski, delantero al que el alemán consideró como el mejor del mundo.

"Messi se enfrenta a su sucesor como mejor jugador del mundo: Robert Lewandowski. Es el mejor jugador, no solo el mejor delantero", declaró para el diario Bild.

Lottar aseguró que el Barcelona ya no es un equipo que de miedo, ni siquiera por tener a Messi en sus filas, del cual reconoció su talento; sin embargo, cree que con el astro argentino no será suficiente para los culés, debido a que el Gigante de Baviera atraviesa por un mejor momento.

"El Barça de hoy ya no es el de antes. Tienen a Messi, claro. Un jugador como él siempre es capaz de hacer una genialidad. Pero él solo no bastará contra este Bayern. El Barça no me da miedo", dijo a Sky Sports.

Por último, Matthäus dijo que la única manera para que los blaugranas eliminen al Bayern Munich, es que los alemanes cometan muchos errores durante el partido.

"Creo que el Bayern tendría que equivocarse mucho y hacer las cosas mal para perder ante este Barcelona", finalizó.

El equipo alemán viene de ganar la Bundesliga por octavo año consecutivo, por lo que buscará seguir avanzando en la Champions League para conseguir su triplete este 2020.

La última vez que los bávaros levantaron la Orejona fue en el 2013, cuando derrotaron en la Final a su acérrimo rival, el Borussia Dortmund, partido celebrado en la catedral del futbol mundial, el Estadio de Wembley.

