Matthäus: 'Si Lewandowski no es The Best, no le creo nada más a la FIFA'

El exjugador internacional alemán Lothar Matthäus dijo este miércoles que si Robert Lewandowski no es elegido este jueves como el ganador del premio The Best, el mejor futbolista del año, no volverá a creer "nada más" a la FIFA.

"No lo juzgo solo por sus goles, sino por la forma que trabaja por el equipo y cómo ha evolucionado en los últimos años. De momento es el jugador más completo que hay en el planeta", dijo Matthäus en su comentario final a la victoria del Bayern por 2-1 ante el Wolfsburgo, con dos goles de Lewandowski.

"Si mañana Lewandowski no es The Best no le vuelvo a creer nada más a la FIFA. Tiene que ser él, Messi no ganó nada y Cristiano Ronaldo solo fue campeón italiano", dijo Matthäus recordando tácitamente que el Bayern, con Lewandowski, había ganado el triplete.

Recordemos que el polaco Robert Lewandowski compite con el argentino Lionel Messi y el portugués Cristiano Ronaldo por el premio de la FIFA, el cual se le da al mejor futbolista del año.

