Chucky Lozano: Napoli cayó por la mínima ante el Inter en duelo de potencias

Napoli luchó, pero cayó. El conjunto de Hirving Lozano cayó por la mínima diferencia ante el Inter de Milán de Antonio Conte pero un par de errores en el complemento que le costó un buen planteamiento en patio ajeno por parte de Gennaro Gattuso.

Los azzurri iniciaron con la posesión de balón los primeros minutos, pero la estrategia de tuvo que cambiar por la pronta lesión de Diers Mertens, goleador y pieza clave. Ingresó Andrea Petagna pero poco pudo hacer el ariete en comparación a lo que aporta el belga en la cancha.

¡Romelu Lukaku no perdona al Napoli! De penal. el belga le da la alegría al Inter en el Meazza#SerieAxESPN pic.twitter.com/EJ4E8GJYxj — ESPN.com.mx (@ESPNmx) December 16, 2020

La primera mitad careció de llegadas pero una serie de errores napolitanos combió el rumbo del partido en el complemento. Al 70, una maa salida de David Ospina terminó en una pena máxima que Lorenzo Insigne debatiría de mala forma para ser expulsado. Lukaku cambió por gol los instantes de crisis azzurri.

Napoli no se dio por vencido y con Lozano y Politano por las bandas creando oportunidades de gol 'murió en la raya' exigiendo a Samir Handanovic en más de una ocasión, además de estrellar un balón en el travesaño al 91'. No fue suficiente, pero los dirigidos por Rino no se pueden ir con un mal sabor de boca de la cancha del Guiseppe Meazza al dejarlo todo pese a tener a su capitán expulsado pronto en el segundo tiempo.

