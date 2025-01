Mbappé sobre su llegada a Madrid: "A un equipo así tienes que venir con humildad"

Kylian Mbappé, desde que llegó al Real Madrid, ha sido criticado por no estar 'al tope de su rendimiento' debido a las actuaciones que ha dado durante la primera parte de la temporada.

Después de las críticas recibidas, y de una notable alza en su rendimiento, el delantero francés habló en la previa al juego de Champions League ante el RB Salzburg.

El dominio de la escena de Mbappé es tan brillante como el del balón. Sabe perfectamente dónde está y lo que tiene que hacer y decir desde el día 1 de su fichaje por el Real Madrid. pic.twitter.com/V8oaVw64yu — iñaki aguirregabiria (@iaguirregabiria) January 21, 2025

“Fui humilde en los primeros meses, no tímido… ¡Porque llegas al Real Madrid y lo han ganado todo! Aquí no se llega y se le dice al resto de jugadores: oye, dame la pelota. Eso no es así”, comentó Mbappé.

A pesar de las críticas recibidas, Kylian Mbappé ha marcado 17 goles y ha dado tres asistencias en 29 partidos con el Real Madrid.

