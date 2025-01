!Oficial! Manchester City ficha a Vitor Reis procedente de Palmeiras

Es oficial. Vitor Reis es nuevo jugador del Manchester City, el brasileño de 19 años firmó un contrato de cuatro años y medio, ligado hasta verano 2029.

El defensor llega procedente del Palmeiras destacando en las juveniles y recientemente hizo su debut en junio de 2024 donde terminó con el subcampeonato con el Verdao dentro del Brasileirao.

Vitor Reis l CRÉDITO X:ManCity

Reis registró 22 juegos disputados, acumulando 18 partidos de liga y dos en Copa Libertadores. Fue galardonado dentro del Equipo del Año del Trofeu Mesa Redonda de todo el futbol brasileño en 2024.

Se unirá con sus compatriotas Fernandinho y Gabriel Jesus, elementos que llegaron en sus momento procedentes del Palmeiras cuando eran juveniles.

Con la llegada del sudamericano el cuadro comandado por Pep Guardiola apuntala la zona baja con la reciente incorporación del uzbeko Abdukodir Khusanov procedente del Lens a cambio de más de 40 millones de dólares.

We're delighted to announce the signing of Vitor Reis pic.twitter.com/jgFf8MaDp9

— Manchester City (@ManCity) January 21, 2025