McManaman sobre Haaland: 'Le gusta el estilo de vida que conlleva jugar con el Real Madrid'

El exmediocampista del Liverpool y Real Madrid, Steve McManaman, escribió en su columna para el portal ' HorseRacing.net', sobre el futuro del delantero Erling Haaland, afirmando que lo ve dentro del conjunto merengue.

"¿Creo que el Liverpool estará en la pelea por fichar a Erling Haaland el próximo verano? No. Realmente creo que existe la posibilidad de que se dirija al Real Madrid y creo que al jugador personalmente le gusta el Real Madrid y el estilo de vida que conlleva jugar para ellos", redactó el exfutbolista.

McManaman planteó que aunque Liverpool podría ir tras el fichaje, no se concretaría con Los Reds porque ellos no estarían dispuestos a pagar un extra al representante por firmar con el futbolista.

"No creo que el precio del traspaso sea la razón por la que el Liverpool no estará en el mercado de Erling. Creo que son todas las otras variables que conlleva fichar a un jugador de su calibre. Obtendría un gran salario y una vez que le pagas a un futbolista una gran cantidad de dinero, todos los demás jugadores querrán lo mismo. Mino Raiola querría una tonelada de dinero no solo para Haaland, sino también para él y no creo que el Liverpool quiera participar en eso", publicó.

