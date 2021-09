Teun Wilke: 'Me siento mexicano; soy delantero centro, el área es mi casa'

Tiene pinta de Jared Borgetti, con todo lo que esa temeraria aseveración implica. No sólo por el nombre y apellidos extranjeros, por lo que también comparte con el exgoleador de la Selección Mexicana una ya acostumbrada mala pronunciación en nuestro país, sino por el físico y virtudes en el área. Tiene 19 años y 1.93 de estatura, con doble nacionalidad, holandesa por sus padres y mexicana por la tierra donde nació y creció: es Teun Wilke, un ‘9’ que llega a Italia para forjar el camino a un futuro brillante.

“Me siento mexicano, a todos lados que voy yo digo que soy mexicano”, lanza el delantero en charla con RÉCORD desde Ferrara, ciudad al norte de Italia donde fue fundada hace 114 años la Sociedad Polideportiva Ars et Labor, mejor conocida como SPAL, club de Serie B que lo contrató este verano.

“Soy delantero centro, antes, cuando era chaparrito, jugaba por banda izquierda o de medio, era regateador, después crecí mucho y me adapte a la posición de ‘9’, donde sigo teniendo ese ‘jugadorcito’ en mí, técnico con un físico diferente. Me encanta el área, es mi casa”, explica sobre su juego.

“Mis papás se fueron temprano de Holanda, llegaron a Querétaro. Mi mamá había vivido en Honduras y República Dominicana, y mi papá en Estados Unidos, y se conocieron en una fiesta en vacaciones y se mudaron a vivir juntos en México, por el trabajo de mi papá y porque les encantó el país, ¡están enamorados de México! Igual que mi hermano y yo. Llevan 21 años, ahí nacimos nosotros y viví hasta los 16 años, disfrutando de la vida”, relata Wilke.

En su natal Querétaro, Teun forjó el sueño de ser futbolista. “Crecí como aficionado de los Gallos, se me dio la oportunidad en fuerzas básicas, donde estuve casi cinco años. No se me olvida lo importante que fue el club. Tenía un plan en mi cabeza, ganas de ir a Holanda; mi mamá tenía una camarita, le pedí que me grabara en los partidos, para hacer un video de mis mejores jugadas, ¡y en todos lados la veías! En los techos, en las canchas grabando, hizo un video y lo mandé al Heerenveen.

“Mi papá tenía un contacto que conocía a la persona que recibía estos videos por mail, con mi currículum y explicando mi caso, se interesaron, querían verme. Fui a un torneo a jugar con ellos de prueba, les gusté y desde los 16 estuve en el Heerenveen”, relata Teun.

Países Bajos fue el único país europeo que por pandemia no reanudó temporada juvenil el año pasado, con Wilke como centro delantero titular en la juvenil. No tuvo un juego oficial en un año, así que la SPAL, ya con contrato de primer equipo, le propuso jugar en la división juvenil.

“Llegue a la Sub 17, subí a la Sub 19 y el posterior a la Sub 21 yo con 18, que fue este pasado año, tenía muchas ganas y oportunidades de jugar de titular, y por todo este desmadre del Covid no se jugó la temporada, en Holanda lo frenaron.

“Es importante desarrollarme y esa es una de las razones por las que vine a la SPAL, trayendo lo que aprendí en Holanda y en México a un futbol más físico y táctico. Es un país donde lo defensivo es importante, lo notó en los entrenamientos, se le pone énfasis. Es un reto increíble saber que puedo enfrentarme a los mejores defensores del mundo, es un orgullo poder jugar acá.

“Estoy para agarrar ritmo primero en el equipo de la Primavera, que es como la Sub 20, que juegan contra las categorías de la Juventus, por ejemplo. Lo que me plantea el club es bueno, adaptarme y en corto o mediano plazo dar el paso al primer equipo”, agrega Wilke.

