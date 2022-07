Menotti aseguró que Pelé ha sido el mejor jugador de todos los tiempos: 'Era sobrenatural'

Cristiano Ronaldo y Lionel Messi se han mantenido en la cima del futbol mundial desde los inicios de sus respectivas carreras, por lo que los aficionados debaten constantemente sobre quién de los dos astros ha sido el mejor futbolista de la historia.

Sin embargo, hay fanáticos que consideran que están lejos del nivel que mostró en su momento Pelé. Tal es el caso del exestratega argentino, César Luis Menotti, quien aseguró que ningún jugador puede ser comparado con el brasileño.

"Pelé es el mejor de todos, era sobrenatural, era imposible. Cualquier partido para Pelé era la final del mundo. Jugabas un entrenamiento y era la final del mundo", indicó el Flaco en una entrevista radiofónica.

"Para mí era un placer estar en una cancha y verlo. Hacía cosas que uno no entendía. Le gustaba ponerse de arquero y no usar las manos, las sacaba de chilena, de palomita. Personalmente no lo puedo poner en ninguna comparación porque está lejos de todos, lejos absolutamente", añadió.

César Luis Menotti coincidió con Pelé previo a que finalizara su carrera como futbolista, pues el argentino tuvo un breve paso por el Santos de Brasil en 1968.

