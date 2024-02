Messi confiesa la razón por la que no jugó el amistoso contra Hong Kong

Lionel Messi y el Inter de Miami se encuentran en Asia como parte de su gira de pretemporada, aunque el astro argentino ha visto poca actividad, incluso, no tuvo minutos en el partido de hace unos dias contra la Selección de Hong Kong, lo que generó una gran molestia en miles de aficionados que se quedaron con las ganas de verlo.

En conferencia de prensa previo al siguiente juego, ahora en Japón ante Vissel Kobe, Messi reveló que no jugó debido a una molestia muscular que viene arrastrando desde el compromiso ante Al-Nassr en Arabia Saudita, asegurando que solo salió al entreamiento a puerta abierta por la cantidad de aficionados que asistieron.

"En el segundo partido (en Arabia), jugué los minutos que jugué para probarme y para ver las sensaciones que tenía. Lo tenía cargado (abductor), pero no había lesión. Después fuimos a Hong Kong y tuvimos el entrenamiento a puertas abiertas y salí por la cantidad de gente que había.

"Es cosa de futbol, en cualquier partido puede pasar que podamos tener una lesión. A mí me pasó, no pude estar en el partido de Hong Kong. Es una lástima porque siempre quiero participar, quiero estar, y más cuando se trata de este tipo de partidos, que viajamos tan lejos y que la gente está tan ilusionada", mencionó.

Asimismo, señaló que aún no es 100 por ciento seguro que juegué en Japon, aunque dijo sentirse mucho mejor y espera poder estar en la cancha.

Hoy a la tarde vamos a entrenar. La verdad es que tengo muy buenas sensaciones a comparación de días atrás y, dependiendo de cómo vaya, veré si juego. Si soy sincero, todavía no sé si podré o no, pero me siento muchísimo mejor y con muchas ganas de poder hacerlo", agregó.

