Guardiola responde a los rumores de salida de Haaland al Real Madrid

Pep Guardiola, entrenador del Manchester City habló sobre los rumores de los últimos días que vinculan a Erling Haaland con el Real Madrid y aseguró que si algún equipo desea hacerse de los servicios del delantero noruego, deberá preguntar por él, desmintiendo así que los Citizens hayan recibido una oferta.

En conferencia de prensa tras el juego del lunes ante Brentford, el entrenador español ironizó sobre esta situación al señalar que Haaland no saldrá del club solo porque alguna publicación en redes lo diga.

"Pasará cuando Haaland renueve o no su contrato con el Manchester City, cuando el club decida extender su contrato o no, o cuando recibamos una potencial oferta por él o no. Si alguien quiere a Erling, es fácil. Llamen al club y pregunten. Eso es lo que hacemos cuando hay alguien que queremos. No es más complicado que eso.

"¿Crees que sucederá cada vez que haya un caso en algún equipo, cada vez que un periodista escriba algo o cada vez que se publique una publicación en Twitter o Instagram? ¿Sucede cada vez que hay un rumor que se dé el fichaje? No", explicó.

Erling Haaland ha sido uno de los jugadores más importantes de la temporada para el Manchester City, pues a pesar que estuvo más de un mes fuera por lesión, registra 19 goles en 24 partidos disputados.

TAMBIÉN PODRÍA INTERESARTE: LUCAS OCAMPOS: LALIGA DENUNCIARÁ ANTE LA FISCALÍA DE MENORES GESTO OBSCENO AL JUGADOR DE SEVILLA