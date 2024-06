Messi lamentó que Maradona no vio a Argentina coronarse en Qatar 2022

A lo largo de su carrera, Lionel Messi ha recibido muchas comparaciones con Diego Armando Maradona. Sin embargo, para el jugador de Inter Miami no fue más que una relación de cariño y reconocimiento mutuo. "Yo sé que él me quería mucho a mí y yo a él. Por más que siempre se hayan dicho cosas en el medio, la realidad es que nos teníamos mucho cariño".

"Desde que me conoció, siempre me apoyó y quiso lo mejor para mí", fueron las palabras del capitán de la Selección Argentina en entrevista con ESPN. El astro argentino añadió que fue lamentable que el Diego no pudiera ver a Argentina coronarse una vez más en una Copa del Mundo, algo que se logró hace dos años en Qatar 2022.

"Lo que sentía (Maradona) por la Selección y lo que quería que Argentina volviera a ser campeona del mundo, porque hemos vivido un Mundial juntos y, más allá del resultado, fue una experiencia impresionante compartir el día a día, lo bien que estaba él y lo que disfrutaba ser el técnico de la Selección. Fue una lástima que no lo haya podido vivir como lo vivió todo el país, lamentó Messi.

"Intento quedarme con todos los buenos recuerdos que tuvimos juntos", finalizó el jugador, que el próximo jueves 20 de junio comenzará la defensa del título de Copa América, cuando Argentina se mida a su similar de Canadá en el arranque del torneo de la Conmebol.

