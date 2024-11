Messi le cierra las puertas a la dirección técnica tras retiro: "No es algo que planee hacer"

Con 37 años de edad y solo uno más -por ahora- de contrato con Inter Miami, el retiro inminente de Lionel Messi está cada vez más cerca. Sin embargo, el jugador por ahora no sabe qué es lo que hará una vez que cuelgue los botines.

En entrevista con Fabrizio Romano, el capitán de la Selección de Argentina compartió que es algo que no ha reflexionado mucho, aunque tiene claro algo: No quiere llegar a un banquillo.

"No creo que quiera ser entrenador tras el retiro, pero no estoy seguro de qué quiero hacer en el futuro", declaró el ocho veces ganador del Ballon d'Or, cuyo contrato con Inter Miami por ahora es hasta diciembre de 2025.

"Valoro más que antes lo que hago diario, así que en lo único que pienso es en jugar, entrenar y disfritar", añadió Messi, a quien los rumores sobre su futuro rodean constantemente.

En este escenario, una de las incógnitas es si jugará la Copa Mundial de 2026 que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México. "La verdad es que no lo sé, me lo han preguntado varias veces, sobre todo en Argentina".

"Espero tener un buen final de temporada y una puena pretemporada, algo que no tuve la última campaña por los viajes que hicimos. A partir de ahí, quiero ver qué pasa, cómo me siento", y consideró que hay todavía mucho camino por recorrer y prefiere no quedarse pensando en ello.

"Voy a vivir día a día sin pensar demasiado en el futuro", finalizó el exjugador de Barcelona y PSG.

