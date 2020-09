Messi: 'Me dolió cuando se puso en duda mi amor por Barcelona'

Lionel Messi rompió el silencio y habló sobre su situación con el Barcelona y todo lo que se dijo entorno a su salida del equipo azulgrana, en ese sentido, La Pulga aseguró que una de las cosas que más le dolió fue que las personas pusieran en duda su amor por el equipo.

“Sentí mucho dolor de que se haya dudado de mi barcelonismo con todo lo agradecido que estoy a este club. Le amo y no voy a estar mejor acá que en ningún lado. Aún así estoy en el derecho de poder decidir", aseguró el argentino en entrevista con Goal.

Asimismo, el jugador culé aseguró que solo buscaba nuevos retos en su vida, y su partida no tenía nada que ver con el sentimiento que le guarda al Barcelona, pues aunque se hubiera ido siempre será el club de su vida.

"Me iba a buscar nuevos objetivos y nuevos retos. Y al día de mañana me podía tocar volver, porque aquí en Barcelona tengo todo. Mi hijo, mi familia, crecieron aquí y son de aquí No tenía nada de malo irme en ese momento. Lo necesitaba yo, lo necesitaba el club y era bueno para todos”, finalizó.

