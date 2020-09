Messi: 'No iría a juicio contra el Barcelona nunca, es el club que amo, que me dio todo'

Lionel Messi se queda. Por cariño. Por respeto. Por amor al Barcelona. El argentino salió a explicar la situación que revolucionara al futbol mundial, el aviso sobre su intención de abandonar al Barça. El delantero explicó que, tras no llegar a un acuerdo con la dirigencia del club y evitar los problemas legales sobre la cláusula del contrato que le permitía a Leo tomar la decisión de dejar a los blaugrana, elige quedarse un año más en el equipo al que "ama" y con el que se siente agradecido tras 20 años de historia juntos.

"Yo no iría a juicio contra el Barça nunca porque es el club que amo, que me dio todo desde que llegué, es el club de mi vida, tengo hecha aquí mi vida, el Barça me dio todo y yo le di todo, jamás se me pasó por la cabeza llevar al Barça a juicio”, se sinceró Messi en entrevista con Goal.

"Yo pensaba y estábamos seguros que quedaba libre, el presidente (Bartemeu) siempre dijo que a final de temporada yo podía decidir si me quedaba o no y ahora se agarran a que no lo dije antes del 10 de junio cuando resulta que el 10 de junio estábamos compitiendo por la Liga en mitad del virus este de mierda y de esta enfermedad que alteró todas las fechas. Y este el motivo por el que voy a seguir en el club... Ahora voy a seguir en el club porque el presidente me dijo que la única manera de marcharme era pagar la cláusula de 700 millones, que eso es imposible, y que luego había otra manera que era ir a juicio", explicó Leo.

Pese a las discrepancias con la directiva, el argentino asegura su profesionalismo hablará por él dentro del terreno de juego, dejándose el corazón en la cancha así como lo ha hecho siempre.

“Voy a seguir en el Barça y mi actitud no va a cambiar por más que me haya querido ir. Voy a dar lo mejor. Siempre quiero ganar, soy competitivo y no me gusta perder a nada. Siempre quiero lo mejor para el club, para el vestuario y para mí. Lo dije en su momento que no nos daba para ganar la Champions. Ya la verdad, ahora no sé qué va a pasar. Hay un entrenador nuevo y una idea nueva. Eso es bueno, pero después hay que ver cómo responde el equipo y si nos va a dar o no para competir. Yo lo que puedo decir es que me quedo y voy a dar el máximo”

TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: PADRE DE LIONEL MESSI: 'LA CLÁUSULA DE 700 MDE NO APLICA EN ABSOLUTO'